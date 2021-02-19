Жертвами аномальных холодов в США стали почти 50 человек

19.02.2021, 16:56, Новости дня

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В США почти 50 человек погибли в результате аномальных холодов и снежной погоды, сообщило издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.

В воскресенье, по данным газеты, в Соединенных Штатах погибли не менее 47 человек, из них 30 – в Техасе, передает РИА «Новости».

Издание учитывало случаи смерти от погодных условий или с подозрением на смерть по этой причине. При этом реальное число жертв «несомненно выше», отмечает Washington Post.

Некоторые погибли от отравления угарным газом в попытке согреться, другие – от гипотермии или в ДТП. Личности большинства погибших все еще не установлены.

Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 25 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина.

После этого жители Техаса столкнулись с проблемами с качеством водопроводной воды, более 260 тыс. человек живут на территориях, где не работают системы водоснабжения

В четверг число жителей Техаса без электричества сократилось до 537,8 тыс. человек, В Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки без света сидят порядка 490 тыс. граждан.

Почти 7 млн жителей Техаса рекомендовано кипятить воду перед употреблением, неисправности поставщиков воды затронули порядка 263 тыс. человек.