В ДТП с автобусом в Египте пострадали шестеро россиян

19.02.2021, 16:56, Новости дня

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В автомобильной аварии с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро российских граждан, сообщило посольство РФ в Каире.

«По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан РФ серьезно не пострадал», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии указали, что всем пострадавшим вовремя оказали медицинскую помощь, провели медосмотр и ретгенологические исследования. «Угрозы жизни россиян нет. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели. Посольство продолжает следить за ситуацией», – отмечается в сообщении.

Среди пострадавших также трое граждан Украины, передает ТАСС. Всего в автобусе было 60 пассажиров.

В ноябре 2020 года житель России погиб в результате крушения лодки с туристами у берегов курортного города Анталья на юге Турции.