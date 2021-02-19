 

Следивший за скандальным журналистом Габуния гражданин РФ осужден в Грузии

19.02.2021, 16:56, Новости дня
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Гражданин РФ М.Г. осужден на четыре года в Грузии по делу скандального тележурналиста Георгия Габуния, который ранее в прямом эфире оскорбил российского президента Владимира Путина, передает корреспондент Газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила Генеральная прокуратура, житель РФ воспользовался поддельными документами, пересекая границу Грузии, а затем, с февраля по июнь прошлого года «систематически осуществлял незаконное наблюдение и сбор личной информации о Габуния». Сам Габуния признан пострадавшим по этому делу.

В 2019 году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.



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