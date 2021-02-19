 

Пушков назвал высокомерной реакцию Запада на российскую вакцину: Пытается унизить Россию

19.02.2021, 16:52, Разное
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В начале февраля немецкая газета Die Welt рассказала о том, как Россия смогла удивить Запад вакциной от коронавируса “Спутник V”. Сначала зарубежные ученые скептически отнеслись к препарату из-за поспешной регистрации, но проведенные испытания доказали его эффективность.

Издание приводит в материале цитату бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта. По его словам, Россия перестала быть “Верхней Вольтой с ядерными ракетами”. Авторы статьи отметили, что в последний раз Запад был так удивлен в октябре 1957 года, когда СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли.

Публикацию прокомментировал Алексей Пушков в своем телеграм-канале. Сенатор призвал российские СМИ перестать перепечатывать материал Die Welt и радоваться тому, что вакцину положительно оценили никому не известные журналисты, которые проживают в стране, где введен карантин и не хватает препаратов.

По словам Пушкова, Запад неохотно, “через губу” признал российское достижение, и восхищаться этим глупо. “Это проявление комплекса неполноценности”, – отметил сенатор. В заключение сенатор призвал всех журналистов “преодолеть в себе информационного раба” и не соглашаться с ненавидящей Россию газетой.

Напомним, “Спутник V” стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Эффективность препарата составляет 91,6%. Российской вакциной прививается население более 25 стран мира, среди них – Белоруссия, Сербия, Венгрия, Аргентина, Иран.



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