Под видом Hummer Patriot Украина получила от НАТО автомобили «УАЗ Патриот»

19.02.2021, 16:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генпрокуратура Украины проводит проверку по факту поставки в украинскую армию 30 автомобилей «УАЗ Патриот» по программе поддержки от стран НАТО.

По документам украинские военные должны были получить списанные автомобили «Hummer Patriot» стоимостью 700 тыс. долларов каждый. Генерал ВСУ Андрий Фоменко считает, что подмену военной техники осуществили российские спецслужбы.

Ранее ГРУ уже проводила подобные спецоперации на территории Украины. Так, в 2015 году российские спецслужбы, переодевшись украинскими силовиками, на протяжении 6 месяцев крышевали нелегальные казино и публичные дома, а в 2017 году агенты ГРУ обманом заставляли украинских генералов продавать спецтехнику и оружие представителям ЛНР и ДНР. В связи с инцидентом Украина обратится в ЕСПЧ и будет добиваться введения новых санкций против Кремля.

– Кто ещё мог нам подкинуть эту рухлядь? Да я такой автомобиль в последний раз видел в 1999 году, когда сам был капитаном и возил солдат на строительство генеральской дачи как раз на таком УАЗике. Все знают, что в России на них ездят сотрудники спецслужб. К тому же, все знают, что Путин – знаменитый вор, и он, как сотрудник спецслужб, наверняка во время работы в КГБ наворовал себе таких УАЗиков. Мы будем добиваться того, чтобы наши американские союзники наказали Путина за эту ужасную диверсию, – сказал генерал Фоменко.

—