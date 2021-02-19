Ученым удалось установить двустороннее общение со спящими людьми

19.02.2021, 16:50, Разное

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Зачем это изучают?

У исследователей нет единого мнения, какова роль снов в нашем здоровье. Существует гипотеза, что сны важны для сохранения памяти, которая накопилась в течение дня. Однако ее сложно подтвердить из-за ограниченных возможностей в изучении снов. Еще один вопрос, который хотят ответить ученые, какова природа образов и опыта, которые отражаются во снах.

«Мы исследуем сновидения, чтобы больше узнать о том, почему мы видим сны и как они могут быть полезны для работы психики после пробуждения. В нашем предыдущем исследовании мы предположили, что процесс познания во сне может быть полезным для работы памяти», – сообщил Кен Паллер (Ken Paller) из Северо-Западного университета в Чикаго сайту Gizmodo. Он и его коллеги изучают связь между сном и памятью много лет.

После пробуждения люди пересказывают сны фрагментарно и, по всей видимости, в искаженном виде. Во сне способность людей формировать новые четкие воспоминания ослаблена. Общение со спящим человеком в реальном времени – чтобы тот мог передавать информацию о снах до пробуждения – дала бы ученым новые возможности для исследований.

Осознанный сон

Осознанным сном называют состояние, при котором спящий человек осознает, что он спит, но это не приводит к мгновенному пробуждению. Это состояние возможно преимущественно во время фазы сна с быстрым движением глаз. Специалисты отмечают, что это редкий феномен.

Ранее ученые научились опознавать осознанный сон по характеру движения глаз (1, 2). Паллер и его соавторы вызывали у спящих людей состояние осознанного сна при помощи звуков. В предыдущих исследованиях взаимодействие со спящими людьми было односторонним: они воспринимали раздражители из «внешнего мира», но не отвечали на них.

Двустороннее общение со спящими

В новом исследовании ученые из разных стран, включая группу Паллера, задались целью наладить двустороннее общение со спящим человеком. «Многие предположат, что это невозможно – что люди скорее будут просыпаться от вопросов или не будут отвечать, и определенно будут понимать вопросв искаженно», – объяснил Паллер сложности задач, которые они ставили.

Новая научная статья включает данные, которые независимо друг от друга получили четыре разные группы исследователей в разных странах – США, Франции, Нидерландах и Германии. Они преследовали одну цель, но использовали немного разные подходы. Исследователи решили объединить свои данные в одной публикации. Фрагмент документального фильма, который основан на этих данных, доступен онлайн на английском языке.

В исследовании прияли участие 36 человек, у некоторых из которых уже был опыт осознанных сновидений. Ученые использовали разные раздражители, чтобы ввести участников в состояние осознанного сна: звуки, касания, речь, мигающий свет. Исследователи использовали электроэнцефалографию, чтобы оценивать активность мозга и определять фазы сна.

Всего было проведено 57 сессий сна, в 26% из них ученым удавалось увидеть признаки осознанного сна. Во время успешной коммуникации спящие люди могли следовать инструкциям: при помощи движений глаз и сокращений мышц лица отвечать «да» и «нет», различать ощущения, делать простые математические действия. Ученые назвали это «интерактивными сновидениями».

Всего было 158 попыток «выйти на контакт» с людьми в состоянии осознанного сна. В 18% случаев участники давали правильные ответы, в 60% случаев не было ни какого отклика.

После осознанного сна участники исследования рассказывали, что могли вспоминать инструкции, которые получили перед сном, и пытались выполнить их. Некоторые помнили заданные вопросы, хотя иногда они были искажены. Часть участников воспринимала во сне слова ученых, будто те приходят из другой реальности, другие «слышали их по радио» или через другие средства связи. В части случаев люди не помнили вопросы или вспоминали неправильные вопросы.

Один из участников рассказывал, как получил от исследователей во сне вопрос «Говорите ли вы по-испански?»: «Я был на вечеринке с друзьями. Ваш голос звучал снаружи, как закадровый голос в фильме. Я решил ответить нет [при помощи сокращения мышц лица]. «Во время касания пальцем я сражался с гоблинами. Я помню, что удивился, что могу делать столько вещей одновременно», – рассказал другой участник.

«Мы обнаружили, что во время сна с быстрым движением глаз люди могут взаимодействовать с экспериментатором и коммуницировать в реальном времени. Также мы показали, что спящие могут понимать вопросы, задействуют рабочую память и дают ответы», – рассказал Паллер.

Это небольшое исследования, поэтому ученые указывают, что его результаты нужно рассматривать с осторожностью. Тем не менее, они убеждены, что работа демонстрирует возможность двустороннего общения со спящим. Кроме того, примечательным является факт, что к такому выводу независимо, используя разные методы, пришли несколько групп исследователей в разных странах.