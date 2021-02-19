Принц Гарри и Меган Маркл объявили Елизавете II об окончательном отказе от королевских званий и обязанностей

19.02.2021, 16:32, Разное

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Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству Королеве, что они не вернутся к исполнению своих обязанностей в качестве членов королевской семьи. После беседы с герцогом королева письменно подтвердила, что, отказавшись от обязательств членов королевской семьи, они более не смогут являться частью семьи, быть под ее патронажем и выступать от лица семьи публично. Военные почести, звания и должности, данные герцогу и герцогине Сассекским, отойдут обратно королеве Елизавете II до того момента, пока она не посчитает нужным доверить их кому-то еще из действующих членов королевской семьи,

– гласит официальный текст заявления, выпущенный на сайте Букингемского дворца сегодня, 19 февраля.

Несмотря на все сожаления в связи с этим решением, герцог и герцогиня Сассекские остаются горячо любимыми членами королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.

Герцог и герцогиня Сассекские