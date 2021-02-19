 

Принц Гарри и Меган Маркл объявили Елизавете II об окончательном отказе от королевских званий и обязанностей

19.02.2021, 16:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству Королеве, что они не вернутся к исполнению своих обязанностей в качестве членов королевской семьи. После беседы с герцогом королева письменно подтвердила, что, отказавшись от обязательств членов королевской семьи, они более не смогут являться частью семьи, быть под ее патронажем и выступать от лица семьи публично. Военные почести, звания и должности, данные герцогу и герцогине Сассекским, отойдут обратно королеве Елизавете II до того момента, пока она не посчитает нужным доверить их кому-то еще из действующих членов королевской семьи,

– гласит официальный текст заявления, выпущенный на сайте Букингемского дворца сегодня, 19 февраля.

Несмотря на все сожаления в связи с этим решением, герцог и герцогиня Сассекские остаются горячо любимыми членами королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.

Герцог и герцогиня Сассекские



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / “”Психология жертвы”: Женский коуч Матвеева назвала главный бич российских женщин

06.10 / Медики перечислили причины низкого уровня глюкозы в крови

23.11 / Мнение: Это шок, а не демократия

05.12 / На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

13.11 / “Фантастический человек”: Александра Яковлева прогулялась по Калининграду с Николаем Басковым

05.01 / Мнение: О проблеме лишнего миллиарда

23.09 / В Белоруссии озвучили условие ухода Лукашенко в отставку

02.02 / Неудачные браки, карьера в США и борьба с раком: непростая судьба актрисы Виктории Федоровой

12.07 / Звезда сериала “Доктор Кто” Дженна Коулман рассталась с бойфрендом

14.08 / АвтоВАЗ прекратил выпуск заднеприводных автомобилей после принятия поправок в Конституцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска