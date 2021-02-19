Ученые нашли связь между счастливым браком и ДНК

19.02.2021, 16:22, Разное

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Американские исследователи заявили, что для создания крепкой пары или семьи необходима генетическая предрасположенность. Некоторые участки ДНК влияют на характер человека и состояние благодарности, играющие важную роль во взаимопонимании.

Результаты исследования, проведенного сотрудниками Университета Арканзаса, показали, что вариации гена CD38 (иное название CC) отвечают за формирование состояния благодарности и особенных черт характера человека. По словам Анастасии Махановой, пары, в которых житель и жительница имеют ген CC, полностью доверяют друг другу.

Всего исследователи изучили образцы ДНК 71 пары, живших вместе не менее трех месяцев. Оказалось, что супруги с генами CC были полностью удовлетворены друг другом даже после нескольких лет совместной жизни. Ученые отмечают, что удовлетворение брачной жизнью в самом начале находится на высоком уровне, но со временем оно начинает угасать. Наиболее высокое сопротивление к этому явлению имеют люди с генетической предрасположенностью.

Источник: doc-tv.ru