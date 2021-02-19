Эксперты назвали дополнительные симптомы новых штаммов COVID-19

19.02.2021, 16:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После того, как появились новые штаммы COVID-19, британские эксперты призывают обновить перечень основных симптомов вируса. К дополнительным показателям того, что у человека коронавирус, предлагают добавить озноб.

В Великобритании в последнее время исследователи все чаще фиксируют южноафриканский, кентский, нигерийский и бразильский штаммы коронавирусной инфекции. Симптоматика у зараженных пациентов проявляется практически одинаково. У них наблюдается длительный кашель, потеря обоняния и высокая температура с лихорадкой. Однако исследователи из Имперского колледжа Лондона предлагают добавить к этому списку озноб, так как именно на этот симптом жаловались около миллиона пациентов после появления новых штаммов.

Кроме этого, показателями заражения COVID-19 могут быть также болевые ощущения и изменения в аппетите человека. По словам Тима Спектора, который является профессором генетической эпидемиологии, если люди, у которых есть три официально утвержденные симптомы, сдадут тесты, будут выявлены только половина случаев заражения коронавирусной инфекцией. При условии, что в список внесут дополнительные признаки болезни, удастся идентифицировать больше пациентов.

Источник: medikforum.ru