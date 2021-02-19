 

Oppo Find X3 Pro выведет мобильную фотографию на новый уровень благодаря камере-микроскопу

19.02.2021, 16:22, Разное
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О подготовке уникального фото-видео-датчика для смартфона заявила компания Oppo. Find X3 Pro с камерой-микроскопом сможет вывести мобильную фотографию на новый уровень.
Китайская компания Oppo готовит переворот в сфере мобильной фотографии. Новый флагман бренда с названием Find X3 Pro сможет сделать макроснимки такими же привычными для пользователей, как и обычные фотографии. Производитель оснастит устройство специфическим объективом-микроскопом. Об этом пишет в Сети инсайд-блогер, пишущий под псевдонимом Ice Universe.

По его данным, новым трендов в индустрии мобильных устройств станет возможность высококачественной макросъёмки. Камера-микроскоп в Oppo Find X3 Pro дополнит пару основных 50-мегапиксельных объективов IMX766 от Sony, один из которых будет сверхширокоугольным. Будет преимуществом для любителей фото-видео-съемки и наличие двукратного увеличения в 13-мегапиксельном датчике. Камера же с разрешением в 3 миллиона пикселей обеспечит 25-кратное масштабирование, рекордное на сегодняшний день.

В Oppo Find X3 Pro установят объектив от партнёрской компании OFILM. Его возможности эксперты мобильных технологий сравнивают с функционалом микроскопа. Не разочаруют и другие параметры новинки, так, работает девайс на последнем, 888-м, поколении однокристальной системы Snapdragon. Есть в нём и изогнутый OLED-экран на 6,7 дюйма. Долгую работу девайсу без необходимости поисков розетки для подзарядки обеспечит ёмкий аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч.

Когда именно девайс будет предоставлен официально, а также все остальные параметры Oppo Find X3 Pro станет известно позже. Можно рассчитывать, полагают эксперты, что при достаточном успехе инновации аналогичные решение начнут разрабатывать и другие компании. Таким образом, разработка инженеров китайского бренда имеет все шансы определить моду и направление ближайших лет в сфере создания смартфонов.

Источник: www.ixbt.com



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