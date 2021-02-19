Эксперты назвали профессии, на которых человека заменит робот

19.02.2021, 16:20, Новости дня

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Применение искусственного интеллекта и роботизация производства приведет к тому, что множество профессий исчезнут или станут маловостребованными. Другими словами, больше не нужно будет нанимать человека для выполнения тех или иных работ.

В списке появились курьеры и сотрудники call-центров. Первых заменят беспилотные транспортные средства, вторых – виртуальные помощники.

Также место человека роботы займут в сфере сельского хозяйства, как на поле, так и в животноводстве. Даже такая профессия, как хирург, станет менее востребованной, так как уже начинают делать операции при помощи новейшей роботизированной техники. На очереди – продавцы, повара, а также другие сотрудники сферы обслуживания и на производстве.