Финские ученые создали в лаборатории шаровую молнию

19.02.2021, 16:20, Новости дня

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До последнего момента многие ученые считали, что шаровая молния как явление – чистая выдумка. Но эту точку зрения сумели опровергнуть физики из Финляндии, которым все-таки удалось создать рукотворную шаровую молнию в условиях лаборатории.

Речь идет об особом магнитном вихре, свойства которого практически ничем не отличаются от шаровой молнии. Данный эксперимент сняли на видео, а ролик затем разместили в сети.

Для того чтобы создать подобие шаровой молнии, пришлось использовать два разнонаправленных потока электронов, которые встретились под определенным углом в определенном месте, отмечают ученые. В результате получился узел, имевший форму шара. Ученые высказывают намерения продолжать исследования данного явления.