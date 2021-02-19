Следком Беларуси отказался расследовать смерть первого погибшего на протестах Тарайковского

19.02.2021, 16:16, Новости дня

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Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского, первой жертвы протестов в Беларуси. Об этом сообщил глава Следкома Беларуси Иван Носкевич. Версия следствия опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа.

“Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие”, – сказал Носкевич.

По мнению следствия, правоохранители имели право использовать нелетальное оружие “для предотвращения более тяжких последствий”.

34-летний Тарайковский считается первым погибшим во время белорусских протестов. Он скончался вечером 10 августа. Как сообщало издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Вскоре “Еврорадио” опубликовало в Telegram видео, на котором видно, что митингующий ничего не бросал в силовиков.

16 августа министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

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