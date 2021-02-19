 

Россия усилила боевую подготовку танковых и снайперских подразделений на Донбассе – Минобороны Украины

19.02.2021, 16:16, Новости дня
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Командование вооруженных сил России усиливает интенсивность боевой подготовки группы оккупационных войск на Донбассе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины 19 февраля, ссылаясь на информацию Главного управления разведки.

“Основные усилия противник сосредоточивает на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских и танковых подразделений, снайперских расчетов. Мероприятия боевой подготовки соединений и частей первого и второго армейских корпусов контролируются комиссиями генерального штаба (Москва) и штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) вооруженных сил РФ”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня на Донбассе четыре раза.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным “Новинарні”, в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.

В ООН сообщили, что в результате российской агрессии на Донбассе погибло свыше 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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