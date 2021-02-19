Маловероятно, что санкции из-за отравления Навального будут касаться российских бизнесменов – Bloomberg

19.02.2021, 16:16, Новости дня

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22 февраля представители Евросоюза готовы достичь принципиальной договоренности по вопросу введения санкций из-за отравления российского оппозиицонера Алексея Навального. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

Маловероятно, что санкции будут касаться российских бизнесменов, потому что потому что некоторые государства-члены ЕС “опасаются сжигать все мосты с Москвой”, пишет агентство. Ограничения, скорее всего, коснутся российских чиновников и организаций, подозреваемых в непосредственной причастности к отравлению.

По данным Bloomberg, между странами есть разногласия по поводу того, кого включать в санкционный список.

Как пишет агентство Reuters, санкции могут ввести до саммита ЕС, запланированного на 25–26 марта. Во время обсуждения представители стран ЕС призывают к запрету на поездки и замораживанию активов, но в то же время, не обсуждалось прекращение строительства газопровода “Северный поток – 2”.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального.

Как объяснила “РИА Новости” адвокат Навального Ольга Михайлова, ЕСПЧ применил правило 39 регламента о применении обеспечительных мер. Они являются обязательными для исполнения и используются, если суд считает, что заявителю грозит опасность.

В Кремле заявили, что считают “неправомерным решением” требование ЕСПЧ освободить Навального.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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