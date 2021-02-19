 

Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям

19.02.2021, 16:16, Новости дня
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Королева Великобритании Елизавета II лишила британского принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям членов королевской семьи. Об этом говорится 19 февраля в заявлении Букингемского дворца.

Елизавета II отметила, что отказавшись от выполнения королевских обязанностей, нельзя представлять королевскую семью каким-либо образом.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что принятые решения огорчили королевскую семью, но сам принц Гарри и его супруга по-прежнему остаются ее “любимыми членами”.

“Почетные воинские звания и королевское покровительство будут перераспределены между действующими членами королевской семьи”, – отмечается в публикации на сайте Букингемского дворца.

Герцог Сассекский принц Гарри – младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. Супруги развелись в августе 1996 года по рекомендации Елизаветы II, а спустя год принцесса Диана погибла в ДТП.

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, а спустя год у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. 

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном проживают в США. 14 февраля 2021 года стало известно, что жена принца Гарри беременна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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