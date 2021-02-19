Мнение: Почему Путин не генерал?

19.02.2021, 16:04, Разное

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Путин присвоил генеральские звания шести десяткам сотрудникам и военнослужащим Вооруженных Сил, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС и таможни…. И тем самым продолжил процесс генерализации России.

Между тем, к моменту распада СССР в четырехмиллионной армии числился 901 войсковой генерал. И считалось, что и этого многовато.

Но при Путине, повторюсь, начался процесс генерализация России. На начало 2020 г. в России было уже 2 205 генералов, в том числе 1 317 – в армии, 340 – в МВД, 18 – в Нацгвардии, 80 – в МЧС и 450 – в прочих структурах. И это не считая генералов налоговиков, таможенников, регистраторов и контролеров…

При этом, сам Путин – не генерал.

Пресс-секретарь президент объяснил: «В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел».

Может, Путин просто стесняется присвоить себе генеральское звание? И именно потому, что в России – чересчур много генералов?

Или еще успеет? И генералом стать? И маршалом?

Фотография отсюда

Рис. отсюда

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