Часть крымской трассы «Таврида» временно закрыли

19.02.2021, 16:00, Новости дня

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Крымская федеральная трасса «Таврида» из-за снежного циклона временно закрыта на участке от Керчи до Белогорска, при ухудшении погоды полностью закроют участок от Симферополя, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

«В связи с ухудшением погодных условий надвигающегося циклона, принято решение с 15.30 закрыть участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи для автомобильного транспорта. Затем поэтапно будет закрываться участок от Симферополя до Белогорска», – передает РИА «Новости» слова Кабанова.

По его словам, пока будет позволять погода, автомобилисты, следующие до Белогорска, смогут проехать по трассе, но в случае ухудшения ситуации участок от Симферополя полностью придется закрыть.

По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе «Таврида», через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.

Ранее сообщалось, что минобороны, Росгвардию и МЧС привлекли к расчистке «Тавриды» от снега в Крыму, где из-за ночного снегопада образовался транспортный затор.

Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань. На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей, развернут пункт обогрева.