Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина

19.02.2021, 15:56, Разное

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В США набирает обороты “культура отмены” – особая форма остракизма, когда человек лишается наград и привилегий и подвергается осуждению в социальных сетях или реальном мире. Как правило, поводом для общественного давления становится какое-либо неосторожное высказывание или проступок.

Так, американский комик Джимми Дор, придерживающийся левых взглядов, стал мишенью нападок после того, как раскритиковал Демократическую партию и ее неспособность бороться за здравоохранение в период пандемии коронавируса. Знаменитость затравили в онлайн-среде.

Гнев пользователей обрушивается и на публичных людей, которые негативно высказываются в адрес трансгендеров и транссексуалов. Их порицают и даже ненавидят. Под горячую руку попадают и те, кто просто не согласен с “партийной линией” транс-активистов.

Тема сексуального насилия является “самой больной” для нынешней системы. Известное по всему миру движение #MeToo разрушило карьеры многих известных мужчин. Общественность закрывает глаза на то, что вина некоторых из них так и не была доказана, и считают, что само обвинение является доказательством вины.

Однако, как выяснилось, механизмы выбора мишени травли довольно избирательны. Яркий пример – хоккеист Артемий Панарин. Так, несколько лет назад спортсмен заявил, что никогда не сможет переспать с афроамериканкой. После этого он был вынужден принести извинения за неприятие женщин определенной расы.

На этом скандалы вокруг звезды НХЛ не заканчиваются. В 2011 году Панарина привлекли к уголовной ответственности в Латвии за нападение на девушку. Он несколько раз ударил 18-летнюю жертву за отказ заняться с ним сексом, а затем попытался изнасиловать ее. К счастью, его вовремя остановила полиция.

Примечательно, что все обвинения с Панарина были сняты. Бывший тренер спортсмена Андрей Назаров рассказал, что нападавшего могли привлечь к уголовной ответственности по всей строгости закона. “Латвийской полиции дали взятку, чтобы спасти Артемия”, – поделился он.

Если бы подобное заявление прозвучало в эпоху #MeToo, то хоккеист бы уже перестал быть рукопожатным. В Соединенных Штатах карьера знаменитостей пострадала и за меньшую цену. Но Панарин, видимо, не боится, что с ним может произойти нечто подобное.

Российскому хоккеисту могли бы устроить травлю в прессе и соцсетях, но вместо этого его носят на руках. В июле 2019 года Панарин заключил контракт с командой “Нью-Йорк Рейнджерс” со средней зарплатой в 11,6 миллиона за сезон. Согласно документу, спортсмен получит 81,5 миллиона долларов за семь лет.

История с Панариным показывает, насколько “культура отмены” в США избирательна и какую роль могут играть влиятельные лица и алгоритмы СМИ.