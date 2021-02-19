Мнение: «Меня насиловали до потери сознания, я хотела себя удушить» — Просолова о мариупольской тюрьме

19.02.2021, 15:48, Разное

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Подобных нечеловеческих историй, произошедших за время противостояния Луганска и Донецка с киевским режимом, уже хватает для создания трибунала. Сегодня вам будет предоставлена одна из подобных человеческих драм, говорить о ней не хочется, не говорить – нельзя.

Эта война пройдет, все войны когда-либо заканчиваются, понятно что в гражданских войнах нет победителей…, однако очень хочется надеяться, что подобные зверства не останутся в истории без заслуженного наказания.

Освобождённая из украинского плена дончанка Юлия Просолова рассказала о пытках и изнасилованиях в украинском плену, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на интервью, которое она дала телеканалу «НТВ».

Напомним, Юлия Просолова попала в украинский плен в 2017 году по обвинению в убийстве полковника СБУ Александра Хараберюша.

Удушение и выломанные руки

Дончанка рассказала, как украинские националисты душили её в подвале аэропорта Мариуполя.

«Одевают пакет на голову, на руки — наручники, и начинают душить. Под ногами — сырость, нет никакой плитки, ничего. Просто земля. Сперва душили чуть-чуть. От того, что на руках наручники были, когда человека душат, он начинает извиваться. Я просто начала выламывать себе руки. Я лежала на земле и выламывала себе руки», — отметила она.

По словам Просоловой, с неё снимали мешок только тогда, когда она теряла сознание.

«Потом в какой-то момент они начали душить так, что я уже в белом тоннеле, вижу смерть. Потом они ушли, оставили меня приходить в себя, и я все пакеты чуть-чуть надгрызла, чтобы, когда они душили, мне попадала хотя бы капелька воздуха», — вспомнила она.

«Мы тебя разорвём»

После этого её насиловали почти одиннадцать дней.

«Приказали полностью раздеться. Подходит один из них и из-под джинсов тянет мне трусы так, что они разрываются между ног. «Сейчас сама не разденешься — мы тебя разорвём», — сказал мне один. Разделась, поставили раком и по очереди били плётками от пяток до головы. Били до тех пор, пока я не свалилась», — рассказала Просолова.

Кроме того, она рассказала подробности того, как её заставили записывать видео, в котором она признаётся в убийстве полковника СБУ Александра Хараберюша.

«Когда я пришла в себя после очередных издевательств и отказалась давать показания на камеру, ко мне зашёл один человек. Раздел и начал насиловать прямо в подвале. Лез руками везде, не только в женские органы, а полностью. И до той степени, пока я не теряла сознание от боли», — добавила девушка.

Чёрный целлофан и могила

Просолова подчеркнула, что насильник был в маске.

«Он получал от этого наслаждение. Уходит один, заходит другой», — добавила она.

Затем она рассказала, как её хоронили заживо.

«Я никогда не думала, что люди готовы на такое. В том помещении, где я находилась, открылись ворота, занесли чёрный целлофан… Зашли, сбили с ног и начали заворачивать трубочкой в него. Живьём. Говорили: «Ну, сука, сейчас мы тебя заживо тут похороним». Пакет был очень длинный и плотный, — отметила она. — Находясь там, я пыталась как-то сказать им, что скажу всё, что надо, только, чтобы они меня отпустили живой. Я понимала, что не могу даже рукой пошевелить, чтобы себя додушить. Я просто буду сдыхать там живьём. А они мне: «Мы тебе могилу копаем».

Напомним, ранее «Донбасс Сегодня» сообщали жуткие подробности о тюрьме СБУ в Мариуполе. По словам выживших, нацбатовцы кидали их к трупам и дробили пальцы. Чуть позже спасшийся из тюрьмы СБУ в Мариуполе житель города рассказал, что его пытал лично Игорь Мосийчук. А ещё по словам выживших,члены батальона «Азов» применяли к жителям Донбасса нечеловеческие пытки электричеством.

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