USA TODAY – США угрожает «четвёртая волна» пандемии, предупреждают эксперты

19.02.2021, 15:28, Новости дня

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В США местные власти в связи с положительной динамикой коронавирусной статистики в последние дни начали смягчать ограничения. Но делать это очень рано — ведь в стране уже присутствуют новые штаммы коронавируса, которые могут оказаться более заразными, предупреждает USA Today. Как подчёркивается в материале издания, если Америка сейчас не возьмёт вирус под контроль, для неё всё может закончиться «четвёртой волной» пандемии.



Reuters

Несмотря на то что число выявленных случаев COVID-19 и количество госпитализированных с инфекцией людей сокращаются по всем США, эксперты всё равно сильно встревожены тем, что может произойти, если новые штаммы коронавируса смогут распространиться по стране этой весной, пишет USA Today.



Как подчёркивается в материале издания, минувшей весной Америка пережила резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в северо-восточных регионах, летом — в южных штатах, а с ноября по январь — вообще по всей своей территории. Однако пока общая смертность от COVID-19 приближается к 500 тыс. человек, эксперты предупреждают — четвёртая волна, если она произойдёт, будет ещё ужаснее.



По данным USA Today, за последние несколько дней уже в трёх штатах — Северной Дакоте, Айове и Висконсине — было отменено обязательное ношение масок, а Нью-Йорк и Массачусетс ко Дню святого Валентина ослабили ограничения, действующие в отношении ресторанов. Между тем, как сообщают американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC), более заразные штаммы коронавируса из Европы, Южной Африки и Латинской Америки уже успели перебраться на территорию США — и к концу следующего месяца британский штамм скорее всего станет в стране наиболее распространённым — и, как полагают американские специалисты, если он по показателям заразности и доли смертельных случаев останется в Америке таким же, каким был в Великобритании, то смертность в США летом и осенью может вырасти до «умопомрачительных» величин.



Исследования американских учёных показали, что ещё один новый штамм коронавируса, впервые выявленный на юге штата Калифорния, в последние дни активно распространяется по стране; впрочем, является ли он более заразным и опасным, не вполне ясно, говорится в материале USA Today. По данным канала, скорее всего в стране уже присутствуют и многие другие штаммы патогена, но насколько они опасны, опять-таки не вполне понятно.



Как поясняют американские медики, антикоронавирусные вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna, по всей видимости, обеспечивают защиту от всех новых штаммов, однако они уже сейчас способны более эффективно сопротивляться целевым методам терапии, а в перспективе — если их распространение не будет пресечено и им дадут распространиться — могут «научиться» обходить вакцинный барьер и не проявлять себя при тестировании, пишет USA Today. По этой причине сейчас настало время не облегчать, а наоборот, ужесточить ограничения и тщательнее соблюдать меры предосторожности, чтобы наконец взять вирус под контроль, говорят американские медики.



По данным USA Today, при администрации нового президента США Джо Байдена власти вдесятеро увеличили интенсивность работы по секвенированию вирусных геномов, надеясь таким образом получить возможность более тщательно отслеживать новые штаммы. Как полагают специалисты, хотя в краткосрочной перспективе это, скорее всего, только повысит тревожность и вызовет бесконечные обсуждения о том, чем же обернётся появление новых вариантов вируса, в итоге правительство сможет получить более полное представление о том, где и насколько быстро распространяются новые штаммы и что с ними делать.



Действия властей, которые дают сигнал гражданам о том, что они могут расслабиться, медики оценивают крайне негативно, пишет USA Today. По словам одного из специалистов, побеседовавших с корреспондентами издания, американцам следует понимать, что пандемия подобна лесному пожару, так как каждый человек словно дерево является для этой беды дополнительным топливом — а если он получает вакцину, то этого топлива вирус лишается. Другие врачи подчёркивают, что единственный путь к тому, чтобы наконец оставить пандемию позади, избежав четвёртой волны, лежит через тщательное соблюдение мер предосторожности, включая ношение масок, а также получение вакцины при первой возможности.