Впервые NASA испытает вертолет на Марсе с целью поиска жизни

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19.02.2021, 15:26, Разное
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Впервые в истории исследования Марса исследователи NASA будут искать следы жизни на планете при помощи специального вертолета. Он установлен на борту марсохода Perseverance, который ночью совершил успешную посадку на Красную планету.
Эксперты отметили, что вертолет имеет небольшие размеры, но это является его преимуществом. Благодаря высокой маневренности он может летать на высоте нескольких метров, а также проникать в пещеры, куда марсоход не имеет возможности проникнуть. В этих пещерах, по мнению ученых, все еще могут находиться следы гипотетической внеземной жизни.

В целом марсоход Perseverance разрабатывался с целью найти хоть какие-нибудь следы жизни на планете. Для места его посадки было выбрано высохшее русло реки. По словам Никиты Матасова из Русского космического общества, туда могла попасть глина, а если в ней присутствовали организмы, то, вероятно, они оставили в ней следы.

Также на борту марсохода Perseverance имеется экспериментальный прибор под названием Мокси. Наибольшую ценность он будет представлять для будущих колонистов, поскольку устройство займется исследованием атмосферы с целью добычи кислорода из нее. В дальнейшем его можно будет использовать в системах жизнеобеспечения.

Источник: mir24.tv



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