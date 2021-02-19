 

Анастасия Макеева заступилась за своего многодетного жениха, оставившего семью

19.02.2021, 15:26, Разное
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После того, как Анастасия Макеева перестала скрывать от поклонников возлюбленного, с которым она живет уже шесть месяцев, на нее обрушилась волна хейте. В Сети появилась информация о том, что строитель Роман ранее был женат и у него четверо детей. Актриса заступилась за своего жениха и призвала недоброжелателей следить за собственной жизнью.
По словам Анастасии Макеевой, она не имеет отношения к тем событиям, которые описывают журналисты. СМИ ссылаются на слова знакомых экс-супруги Романа и утверждают, что до разрыва пара прожила вместе 15 лет, родив трое сыновей и дочь. Согласно слухам, после расставания родителей дети отказываются общаться с отцом. После серии таких статей знаменитости закрыла комментарии к тем фотографиям, на которых она запечатлена с возлюбленным.

Один из хейтеров написал Анастасии Макеевой, что рядом с ней должен быть более серьезный мужчина, так как на роль будущего супруга строитель не тянет. Кроме этого, артистку обвинили в том, что ей не хватает женской мудрости, раз она вступает в подобные отношения. На непрошеные советы знаменитость ответила достаточно резко, напомнив, что жизнь ее и она никому ничего не должна. Звезда мюзиклов заявила, что она радуется каждому новому дню и намерена продолжать делать это и дальше.

Год назад Анастасия Макеева развелась с супругом Александром Саковичем, с которым заключила брак в 2018 году. Изначально она скрывала новость о замужестве от поклонников. Согласно слухам, пара рассталась из-за измены юриста с актрисой Екатериной Седик.



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