 

Ученые из Финляндии: Хоровое пение может стать спасением от деменции

19.02.2021, 15:26, Разное
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В процессе проведения исследования исследователи из Финляндии провели когнитивные тесты для людей старше 60 лет. Оказалось, что хоровое пение, которое стало хобби для некоторых пожилых людей, могло стать спасением от деменции.
Пение, как отметили ученые, имело различные преимущества для здоровья пенсионеров – от улучшения работы легких до снятия стресса. При этом, посещение хора улучшало способность у людей старше 60 лет переключаться между разными мыслительными процессами и когнитивную гибкость.

В процессе поведения тестов исследователи оценили память испытуемых, исполнительные и умственные способности, а также вербальные навыки. Оказалось, певцы в возрасте демонстрировали лучшие признаки когнитивной адаптивности, чем те люди, которые не посещали занятия по хоровому пению. По словам психолога и ведущего автора исследования Эмми Пентикяйнен, участники хора обрабатывали различную информацию, связанную с моторными функциями, сенсорными стимулами, контролем голоса, процессом изучения текста и мелодии. Кроме этого, они контролировали собственные эмоции, которые вызывали спетые хоровые произведения. Кроме этого, пенсионеры, которые пели в хоре более десяти лет, ощущали большее чувство единения друг с другом, а новички – сообщали, что у них улучшилось здоровье.

Источник: mir24.tv



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