Российские ученые изучили изнутри 30-метровый кратер на Ямале

19.02.2021, 15:24, Новости дня

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3D-моделирование 30-метрового кратера на Ямале провели российские специалисты из Института проблем нефти и газа. Данный кратер образовался прошлым летом в результате мощного выброса газа, поясняют ученые.

Оказывается, в Арктике можно найти множество таких образований. Все они стали результатом выбросов газов, которые были ранее скованны вечной мерзлотой. Поскольку сейчас происходит глобальное потепление, газ высвобождается то в одном, то в другом месте, образуя почти такие же кратеры, как при извержении вулканов.

Ученые считают, что в условиях Арктики такие кратеры не смогут долго оставаться в стабильном состоянии. Либо их заполнит вода, образовав озера, либо они будут разрушены следующими выбросами газов, говорят эксперты.