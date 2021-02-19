Создана квантовая голограмма

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19.02.2021, 15:24, Новости дня
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Обычную оптическую голограмму получают, складывая на определенном участке пространства волны света из разных источников. В данном случае получена квантовая голограмма, не требующая такой громоздкой технологии.

Вместо принципа сложения волн специалисты по физике из Университета Глазго сумели использовать взаимосвязь запутанных фотонов, поясняют эксперты. О том, что это возможно теоретически, ученые знали давно. Но идею первые удалось осуществить на практике.

Эффект запутанных фотонов создан после разделения лазерного луча на два пучка. Для этого использовали нелинейный кристалл, считают специалисты. Однако пока еще неизвестно, в какой именно сфере можно применить данное достижение.



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