“Трижды пытался покончить с жизнью”. Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата

19.02.2021, 15:20, Новости дня

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Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в подростковом возрасте трижды пытался совершить суицид из-за конфликтных отношений с отцом и братом, который был старше на 14 лет. Об этом кулинарный эксперт рассказала в интервью телеканалу СТБ для проекта “Сильный”.

“Отцу с братом нравилось насмехаться над тем, как я выгляжу. Я был очень худой. Как я выглядел, как двигался, как бегал в футбол, что бы ни делал – всегда были насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи, которые тогда происходили – это были худшие моменты в моей жизни. Я был в отчаянии, очень много плакал и не мог понять, почему так происходит. Почему так много давления? Я трижды пытался покончить с собой”, – заявил Хименес-Браво.

По его словам, в какой-то момент он возненавидел отца и начал изучать кулинарию, чтобы однажды доказать ему, что всего достиг без его помощи.

“Но когда карьера пошла вверх, я уже и забыл об этом. Мы с ним не общались лет 20, наверное, и однажды он позвонил. Это было как снег на голову. Он сказал, что хочет извиниться”, – подытожил кулинарный эксперт.

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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