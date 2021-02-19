Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем – НАПК

19.02.2021, 15:20, Новости дня

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Экс-нардеп и лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому якобы выиграл более 570 тыс. грн. Об этом “Радіо НВ” рассказал глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

“НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил ответственность”, – отметил Новиков.

25 октября 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша: 283,56 тыс. грн, 134 тыс. грн и 153,485 тыс. грн. В качестве источника дохода указана компания “Украинская национальная лотерея”.

Политик заявил, что выиграл эти деньги благодаря ставкам на футбольные матчи. По словам Ляшко, он ставил на “Шахтер” и “Ливерпуль”, а выигрыши были анонимными.

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