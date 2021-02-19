 

Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем – НАПК

19.02.2021, 15:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-нардеп и лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко подделал лотерейный билет, по которому якобы выиграл более 570 тыс. грн. Об этом “Радіо НВ” рассказал глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

“НАПК провели проверку, установили, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, он должен был быть привлечен к ответственности, но Конституционный Суд отменил ответственность”, – отметил Новиков.

25 октября 2017 года Ляшко задекларировал три выигрыша: 283,56 тыс. грн, 134 тыс. грн и 153,485 тыс. грн. В качестве источника дохода указана компания “Украинская национальная лотерея”.

Политик заявил, что выиграл эти деньги благодаря ставкам на футбольные матчи. По словам Ляшко, он ставил на “Шахтер” и “Ливерпуль”, а выигрыши были анонимными.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии

25.06 / Украина попросила НАТО, ЕС и партнерские государства о помощи в связи с наводнением

26.09 / Трамп «практически определился» с кандидатом на пост судьи Верховного суда США

04.11 / В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

03.11 / Министр экологии Украины болен COVID-19

30.10 / В Греции при землетрясении погибли двое подростков. Число жертв в Турции возросло

16.09 / Отвечающий за отношения с Россией министр экономики Японии сохранил пост

03.10 / В Крыму ответили на предложение Волкера сделать невозможным использование полуострова

17.11 / Винокур раскритиковал идею Меладзе о концертах в «красных зонах»

18.07 / В Британии задержали 125 мигрантов, переплывших Ла-Манш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска