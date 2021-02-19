“Нужны будут успокоительные”. Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
19.02.2021, 15:20,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Российская актриса Кристина Асмус 17 февраля в Instagram назвала совместное выполнение уроков с шестилетней дочерью Анастасией тестом на стрессоустойчивость.
“Хотя мы только в первом классе. Чувствую, дальше мне нужны будут серьезные успокоительные”, – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”.
Актриса была замужем за Харламовым. В июне 2020 года супруги одновременно на своих страницах в Instagram сообщили о расставании.
Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет