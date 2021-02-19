 

“Нужны будут успокоительные”. Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью

19.02.2021, 15:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская актриса Кристина Асмус 17 февраля в Instagram назвала совместное выполнение уроков с шестилетней дочерью Анастасией тестом на стрессоустойчивость. 

“Хотя мы только в первом классе. Чувствую,  дальше мне нужны будут серьезные успокоительные”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. 

Актриса была замужем за Харламовым. В июне 2020 года супруги одновременно на своих страницах в Instagram сообщили о расставании. 

Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Крымские экологи указали на виновных в смерти детенышей дельфинов

14.08 / Тернопольский облсовет запретил игорный бизнес на территории региона

10.11 / Экс-президент Польши – Байден выгодно отличается от других политиков, которые даже не знают, где находится Варшава

28.07 / В Вене проходят переговоры США и России по СНВ-3

25.07 / Создана нейтрализующая коронавирус маска

10.10 / Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей во время отопительного сезона

22.07 / Болтон: в Белом доме обсуждали возобновление ядерных испытаний

18.10 / Омбудсмен проверит информацию о принудительной стерилизации женщин в интернате

26.06 / В США вскоре огласят новую дату встречи представителей Сербии и Косова

16.02 / UMG Investments Ахметова и инвестфонд из ОАЭ будут привлекать инвестиции в Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска