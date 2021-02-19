 

WADA запретила спортсменам, привитым «Спутником V», выступать на Олимпиаде

19.02.2021, 15:11, Разное
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В пресс-службе WADA опровергли заявление директора Центра спортивной медицины ФМБА Андрея Жолинского о том, что вакцинация «Спутником V» не нарушает антидопинговые правила.

– Заявление не было согласовано с членами исполкома WADA и является абсолютно голословным. Кроме того, организация не аккредитована WADA, и не может делать заявления в рамках правового поля международного антидопингового кодекса, – отметил официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.

Также член исполкома анонсировал выход на большой экран нового расследования, проведённого на базе показания штатного информатора WADA, экс-главы РУСАДА Григория Родченкова. В нём говорится, что разработка вакцин от вирусов, входящих в семейство РНК-содержащих вирусов SARS-CoV2, велась в центре им. Гамалеи еще с января 2014 года. При этом в качестве основных действующих компонентов вакцин активно использовались вещества, ранее запрещенные WADA, такие как милдронат, кордиамин и аскорбиновая кислота.

Таким образом наличие в организме спортсмена «Спутника V» может грозить ему пожизненной дисквалификацией, независимо от страны и вида спорта.

Представитель исполкома отметил, что на международном рынке фарминдустрии присутствует большое количество вакцин от COVID-19, получивших официальное одобрение WADA, таких как вакцины всемирно известных фирм Pfizer, Astrazeneca, Moderna.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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