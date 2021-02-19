Ущерб Мадриду и Барселоне из-за беспорядков может достичь 700 тыс. евро

19.02.2021, 15:06, Новости дня

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Ущерб, нанесенный Барселоне в ходе беспорядков во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя, составляет от 400 тыс. до 500 тыс. евро, Мадриду нанесен ущерб примерно на 200 тыс. евро.

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что обеспокоен возможностью возобновления протестов в городе в выходные. Градоначальник уточнил, что ущерб, нанесенный столице во время беспорядков в среду, составляет «около 200 тыс. евро».

В свою очередь, как информирует газета El Periodico, мэрия Барселоны оценивает, что за три дня акций протеста городу был нанесен ущерб на сумму от 400 тыс. до 500 тыс. евро, передает ТАСС.

С 16 февраля в разных городах Испании прошли акции в поддержку исполнителя Пабло Аселя. В Мадриде митинг состоялся 17 февраля. Демонстрации перерастали в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В результате были задержаны десятки манифестантов, десятки человек пострадали. Ожидается, что на выходных пройдут новые акции протеста.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.