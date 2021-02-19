 

Ущерб Мадриду и Барселоне из-за беспорядков может достичь 700 тыс. евро

19.02.2021, 15:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ущерб, нанесенный Барселоне в ходе беспорядков во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя, составляет от 400 тыс. до 500 тыс. евро, Мадриду нанесен ущерб примерно на 200 тыс. евро.

Мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что обеспокоен возможностью возобновления протестов в городе в выходные. Градоначальник уточнил, что ущерб, нанесенный столице во время беспорядков в среду, составляет «около 200 тыс. евро».

В свою очередь, как информирует газета El Periodico, мэрия Барселоны оценивает, что за три дня акций протеста городу был нанесен ущерб на сумму от 400 тыс. до 500 тыс. евро, передает ТАСС.

С 16 февраля в разных городах Испании прошли акции в поддержку исполнителя Пабло Аселя. В Мадриде митинг состоялся 17 февраля. Демонстрации перерастали в столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В результате были задержаны десятки манифестантов, десятки человек пострадали. Ожидается, что на выходных пройдут новые акции протеста.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Москва оценила ситуацию в Киргизии

18.10 / Hill – в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество

22.12 / СБУ задержала бизнесмена, который занимался “тендерным троллингом”

23.08 / Протесты в Беларуси: армия выступила с предупреждением в адрес демонстрантов

08.02 / Билл Гейтс предупредил об угрозе биотерроризма для человечества

28.12 / Ученые рассказали, как снизить риск заболевания COVID-19 в закрытых помещениях

06.12 / Открыт доступ к браузеру Samsung Internet 13.0

22.10 / Путин раскритиковал модели «импорта» демократии

27.10 / Гинцбург объяснил снижение уровня антител к COVID-19 после вакцинации

04.11 / Эксперт рассказал, как вычислить слежку через веб-камеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска