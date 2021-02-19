Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Евромайдана

19.02.2021, 15:06, Новости дня

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На Украине не получится организовать новый «евромайдан» из-за отсутствия организаторов, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивают нынешние власти, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Нет, «майдана» не будет. Потому что если кто-то думает, что «майданы» стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. «Майдан» – это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная. К которой подключается громадное число людей… включая агентов влияния, находящихся в органах власти», – передает его слова РИА «Новости».

Азаров полагает, что именно по причине отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году там не произошло никакого переворота. «Это серьезная спецоперация, которая долго готовится. Используется для этого подходящий повод», – сказал он.

«Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура…. Нужны ресурсы, СМИ, лидеры», – считает экс-глава украинского правительства.

Также против нового «евромайдана» работают американские кураторы Украины, которых устраивает нынешняя власть в стране. «Против этого всего американские спецслужбы очень серьезно работают. Как только появляется что-либо такое, что может привлечь к себе внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия», – отметил он.

Азарову пришлось покинуть Украину после госпереворота в стране в феврале 2014 года. Экс-премьера в стране подозревают в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

В прошлом году стало известно, что подозреваемыми по делу о расстрелах на «евромайдане» в феврале 2014 года являются более 160 человек.