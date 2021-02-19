Зачем Данелия рылся на свалке в перерыве между съемками фильма “Кин-дза-дза!”

19.02.2021, 15:02, Разное

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Идея фильма “Кин-дза-дза!” пришла к Георгию Данелии после

разговора с Тонино Гуэррой – сценаристом из Италии. Иностранец, находясь под

впечатлением от русских холодов, предложил режиссеру снять “сказку, чтобы

согреться”. Данелия решил делать фантастику. Действия фильма Георгий Николаевич

перенес на планету, где царит ужасная жара.

Над оригинальным сценарием фильма “Кин-дза-дза!” вместе с

Георгием Данелией работал драматург Резо Габриадзе. Кинематографисты корпели

над бумагами несколько месяцев. Текст переписывался много раз. По слухам,

сценарий Данелии и Габриадзе со всеми правками весил более пяти килограммов.

Как вспоминал исполнитель роли пацака Би Юрий Яковлев, изменения вносились даже

в процессе съемок.

Текст к фильму “Кин-дза-дза!” отправляли на одобрение тогдашнему

министру кинематографии Александру Камшалову. Глава ведомства, признавался после,

что ознакомился со сценарием только из уважения к Георгию Данелии. Идею картины

он посчитал бредовой и хотел бросить читать уже на первой странице.

Снимали фильм “Кин-дза-дза!” в Каракумах, на юге Средней Азии.

Работа была запланирована на весну – в это время года там не очень жарко. К

сожалению, по пути из Москвы потерялся реквизит. Железнодорожники увезли модель

межзвездного корабля пепелаца на Дальний Восток. В результате работу пришлось

перенести на лето.

Творческий коллектив картины начинал свой день в шесть утра.

Киношники трудились в пустыне, где стоял кошмарный зной. Работать приходилось

либо рано утром, либо поздно вечером.

Жара оказалась не единственной проблемой, с которой

столкнулись создатели “Кин-дза-дзы!”. Пошивочный цех на киностудии “Мосфильм” не

успел подготовить наряды для артистов фильма. Дело в том, что костюмеры были

перегружены из-за ленты “Борис Годунов” Сергея Бондарчука.

Съемочной группе в Туркмении пришлось самостоятельно

создавать одежду для появления в кадре. Футболки, фуфайки и штаны специально

состаривали с помощью хлорки и огня. Георгию Данелии, в свою очередь, доверили выкрасить чернилами

костюм для героя Юрия Яковлева. Более того, режиссеру пришлось копаться на

свалке военного аэродрома, что находился недалеко от съемочной площадки. Кинематографист

рылся в хламе, чтобы найти необычные элементы к костюмам инопланетян.

В картине “Кин-дза-дза!” снялись Станислав Любшин, Евгений

Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе и другие. Звезды получили большое

удовольствие от работы в фильме. На площадке царила дружеская и веселая

атмосфера. Фильм Георгия Данелии увидел свет 1 декабря 1986 года.