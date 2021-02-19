Пандемия унесла более 20,5 миллиона лет жизней людей в 81 стране — исследование

19.02.2021, 15:00, Разное

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature, международная группа исследователей проанализировала данные о смертях от COVID-19 в 81 стране до 6 января 2021 года. На тот момент число жертв пандемии превысило 1,28 миллиона человек. Эти цифры уже значительно увеличились, но даже на тот момент данные были неполными, поскольку в некоторых странах статистика смертности от коронавируса занижается по разным причинам, отметили авторы исследования.

«Некоторые политические решения (или их отсутствие) были аргументированы тем, что COVID-19 в основном убивает людей, у которых без пандемии осталось бы всего несколько лет жизни. Однако всесторонняя оценка истинного влияния COVID-19 на смертность не проводилась », – написали авторы исследования.

Среднее количество потерянных лет — то есть, разница между возрастом умершего и ожидаемой продолжительностью жизни, — на одного умершего составило 16 лет по подсчетам ученых. Наихудшие показатели были ожидаемо у мужчин: в целом они потеряли на 44% больше непрожитых лет по сравнению с женщинами, поскольку более подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19. И хотя большинство смертей приходится в среднем на возраст 75 лет, почти треть умерших были моложе 55 лет – в первую очередь в странах с невысоким уровнем доходов.

В целом же пандемия забрала более 20,5 миллиона лет. Авторы сравнили эту цифру с аналогичными данными по смертности от сердечно-сосудистым заболеваниям, ДТП и сезонному гриппу. Первые две причины смертности являются наиболее распространенными во всем мире, а опасность гриппа традиционно сравнивают с COVID-19.

В развитых странах, сильно пострадавших от пандемии, количество потерянных лет жизни из-за COVID-19 оказалось в 2-9 раз больше по сравнению с гриппом, и от 2 до 8 раз больше, чем от автомобильных аварий. Число непрожитых лет жизни по сравнению с сердечно-сосудистыми заболеваниями в некоторых странах (например в отдельных государствах Латинской Америки) оказалось вдвое больше.

«Наши результаты подтверждают утверждение о том, что истинное бремя смертности от COVID-19, вероятно, будет значительно выше официальных данных», – сообщили авторы исследования.