Скандалы: Росгвардию не остановишь

19.02.2021, 14:46, Разное

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Руководство силовой структуры предприняло вторую попытку закупить стол для совещаний стоимостью 5,5 млн рублей

Росгвардия объявила аукцион на поставку мебели на общую сумму 35,8 млн рублей. В закупку включили стол для переговоров из искусственного камня за 5,5 млн рублей, который ведомство планировало купить в декабре 2020 года, обратили внимание «Открытые медиа». Тогда ведомство было вынуждено отменить закупку, после того как на неё обратили внимание СМИ.

Параметры стола в техзадании совпадают с характеристиками стола, которые Росгвардия указывала в своей декабрьской закупке. Длина столешницы должна составлять от 9900 до 10 000 мм, а ширина — от 2400 до 2500 мм. Изготовлена она должна быть из искусственного камня цвета Sanded Cream SM421.

Средняя цена поставщиков на такой стол составляет 5,5 млн рублей, говорилось в документации прошлого тендера Росгвардии. В документах нового аукциона сотрудники ведомства не раскрывают этот показатель, поскольку стол включён в закупку лишь как часть «комплекта многофункциональной мебели с интегрированной системой видеоконференцсвязи, правительственной и ведомственной сети шифрованной связи». Средняя же стоимость всего комплекта составляет 11,45 млн рублей, указано в документации.

Кроме того, ведомство включило в новую закупку несколько «столов руководителя» по 347 000 рублей за каждый, два дивана по 179 000 рублей за штуку и 34 книжных шкафа по 239 000 рублей за каждый.

Подрядчик должен поставить всю эту мебель в ведомство до 25 марта 2021 года. Эта же дата поставки была указана в документации к отменённой закупке.

В техническом задании есть подробный список мебели, входящий в этот комплект. Помимо стола для совещаний, это три стола на 6 человек, трибуна из искусственного камня, 21 офисное кресло и 31 стул. Этот список полностью совпадает с предметами мебели, которые Росгвардия указывала в своей закупке в начале декабря 2020 года. Тогда ведомство планировало потратить на эту мебель до 11,45 млн рублей. Такая же максимальная цена за «комплект мебели» указана и в новом аукционе. Первым на тендер тогда обратило внимание издание «МБХ Медиа».

Прошлый тендер на закупку мебели был объявлен 3 декабря, но, после того как о нём написали СМИ, аукцион отменили. Причины отмены тендера не раскрывались. На запрос «Открытых медиа» представители Росгвардии не ответили.

Вячеслав Яковлев