Оксана Самойлова и Джиган отметили первый день рождения сына

19.02.2021, 14:42, Разное

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В четверг, 18 февраля, Оксана Самойлова и Джиган отпраздновали первый день рождения сына. На масштабную вечеринку в честь Давида пригласили самых близких друзей семьи. На торжестве были также старшие сестры именинника — Ариела, Лея и Майя. Оксана не раз говорила в Instagram, что ее сын похож на главного героя мультфильма “Босс-молокосос”, поэтому неудивительно, что вечеринку оформили в стиле этого мультика в одном из дорогих ресторанов на Рублевке. Оксана предпочла в этот вечер “голливудский” образ: черное бархатное платье в пол с высоким разрезом на юбке, а Джиган был в костюме в тон и кедах.

Сын! У меня есть сын! Уже 365 дней я проговариваю это вслух и вроде наконец-то начала привыкать к этой мысли. Давидик, ты такой неожиданный и такой долгожданный. Ты подарил мне новый мир, новый вид любви, миллиард новых чувств и сделал меня в тысячу раз счастливее. Сегодня тебе один годик. Мой крохотный сынок, пусть твои первые шажочки ведут тебя к самым большим открытиям и подвигам, пусть твоя улыбка будет всегда такой же искренней, пусть твое детство будет самым беззаботным, а твои детские глазки всегда горят счастьем. У тебя большая семья, и мы все тебя очень любим. С днем рождения, малыш!

— написала Оксана на своей странице в Instagram.

Праздник прошел с участием аниматоров и клоунов, а диджей подготовил плейлист из самых популярных сейчас российских треков — дети резво танцевали под Тимати и Моргенштерна. Кульминацией вечеринки стал многоярусный торт со свечами, которые родители задули вместе с Давидом. Оксана также опубликовала несколько сторис уже из дома, поблагодарив всех за прекрасный вечер, и отметила, что подарки им предстоит разбирать еще неделю.

Напомним, накануне дня рождения сына Оксана разоткровенничалась и впервые детально рассказала о первых сутках после его появления на свет в феврале 2020 года в Майами. Оказалось, Самойловой необходимо было экстренно сделать кесарево сечение, а после она целый день не видела младенца — он все это время находился в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей, так как при рождении у него не раскрылось одно легкое.

Супруги женаты с 2012-го, а в прошлом году Оксана Самойлова собиралась развестись с Джиганом: в марте он шокировал общественность странными роликами и неадекватным поведением, позднее выяснилось, что причиной тому могло стать биполярное расстройство. По данным Мосгорсуда, Оксана подала заявление на развод 20 апреля, но развод не состоялся и паре удалось сохранить отношения, в первую очередь, ради детей. 12 декабря они отметили 8-ю годовщину со дня свадьбы, и Оксана выразила надежду, что их союз с Джиганом после трудностей станет еще крепче.