 

Корреспондент – Зеленский уверен, что Украина вступит в ЕС до конца десятилетия

19.02.2021, 14:34, Новости дня
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Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в Европейский союз перестало быть гипотетическим и должно решиться до конца этого десятилетия. Как передаёт «Корреспондент», украинский президент добавил, что Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, и членство в Европейском союзе — это только вопрос времени.


Reuters

Вступление Украины в Европейский союз перестало быть гипотетическим и должно решиться до конца десятилетия. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на заседании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, во время заседания обсуждались вопросы выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, её обновления, а также интеграции в рынки ЕС и единый цифровой рынок Евросоюза.

«Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском союзе перестало быть гипотетическим — это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия», — говорится в сообщении офиса украинского президента.

Также на встрече речь шла о формировании и продвижении положительного имиджа Украины в мире.

«Украина — авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам», — отметил Зеленский.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что его ведомство также будет заниматься «защитой прав и интересов Украины за рубежом, сохранением национальной идентичности и обеспечением внешнеэкономических интересов государства средствами экономической дипломатии».



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