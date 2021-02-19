Арабские верблюды могут помочь людям в лечении коронавируса

19.02.2021, 14:32, Разное

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Ученые установили, что людям в лечении коронавируса могут помочь арабские верблюды. В их организмах исследователи обнаружили антитела, способные бороться с данной инфекцией.

По словам специалистов, иммунитет животных препятствует распространению ближневосточного респираторного синдрома. Он имеет схожие черты с COVID-19.

По структуре антитела, вырабатываемые одногорбыми верблюдами, напоминают те, которые продуцируются организмом человека. В связи с этим исследователи не ожидают отрицательного иммунного ответа на проводимую терапию.

Созданное специалистами экспериментальное лекарство не заменит вакцину. Оно будет выступать в качестве альтернативы препарата. Первые испытания планируется провести на мышах в ближайшее время.

Источник: inosmi.ru