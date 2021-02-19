 

Арабские верблюды могут помочь людям в лечении коронавируса

19.02.2021, 14:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые установили, что людям в лечении коронавируса могут помочь арабские верблюды. В их организмах исследователи обнаружили антитела, способные бороться с данной инфекцией.
По словам специалистов, иммунитет животных препятствует распространению ближневосточного респираторного синдрома. Он имеет схожие черты с COVID-19.

По структуре антитела, вырабатываемые одногорбыми верблюдами, напоминают те, которые продуцируются организмом человека. В связи с этим исследователи не ожидают отрицательного иммунного ответа на проводимую терапию.

Созданное специалистами экспериментальное лекарство не заменит вакцину. Оно будет выступать в качестве альтернативы препарата. Первые испытания планируется провести на мышах в ближайшее время.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Внутренние уши

27.07 / Мнение: Результаты 19-го теста

28.12 / Переспала на корпоративе – Личное мнение

15.09 / “Кинотавр-2020”: Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев на церемонии закрытия конкурса “Кинотавр. Короткий метр”

15.12 / Жуткий случай, когда НЛО похитил и изувечил сержанта ВВС США

05.11 / Странный плавающий объект сняли из иллюминатора самолета

05.11 / Финал конкурса “Цифровой прорыв” пройдет 27-29 ноября

07.01 / Назван идеальный момент для вакцинации от COVID-19

24.06 / Омбудсмен Москалькова: пикеты нельзя приравнивать к митингам даже во время пандемии

05.08 / Зонд Mars Global Surveyor запечатлел на Марсе «развалины огромного строения»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска