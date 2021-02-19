Саша Бортич отказалась сниматься у Германа-младшего из-за беременности

19.02.2021, 14:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ходе интервью для Youtube-канала Юрия Дудя белорусская актриса Саша Бортич призналась, почему была вынуждена отказаться от съемок у режиссера Алексея Германа-младшего. Оказалось, что причиной стала незапланированная беременность знаменитости.

Несмотря на то, что Александра Бортич три года счастлива в браке с бизнесменом Евгением Савельевым, потомством пара обзаводиться не планировала в ближайшее время. Поэтому новость о беременности стала для актрисы и ее супруга неожиданностью. Однако она не испугалась и очень обрадовалась тому, что станет матерью. В тот же период Саше Бортич предложили сняться в военной картине «Воздух» у знаменитого режиссера. Белорусская актриса отдала предпочтение спокойной беременности, поэтому отказалась. Но позже она все-таки поработала с Германом-младшим в фильме «30 дней 30 ночей». Картина еще в производстве, а воплотить свою мечту артистка смогла после рождения сына.

Комментарии по поводу интервью Саши Бортич в Сети были довольно разные. Одни пользователи пришли в восторг от того, насколько актриса искренний и открытый человек. Другие, наоборот, не разглядели в ней глубины и признались, что им было неинтересно смотреть выпуск из-за скудного словарного запаса звезды. Некоторые даже услышали в ее голосе «интонации разбалованной мажорки». Несмотря на разноплановые мнения, белорусская артистка на данный является одной из самых востребованных молодых актрис в РФ.