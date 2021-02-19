 

Палеонтологи исследовали загадочную окаменелость древнего кальмара-вампира

19.02.2021, 14:32, Разное
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Детальное изучение окаменелостей позволило ученым раскрыть загадку гигантского кальмара-вампира. Свои следы на камне древнее существо оставило 23-24 млн лет назад, но при первоначальном исследовании палеонтологи полагали, что они принадлежали другому глубоководному животному.
Ранее в Венгрии были обнаружены окаменелости со следами глубоководного существа. Ученые считали, что они нашли останки древней каракатицы, но через некоторое время они изменили свое мнение. По словам палеонтологов, следы оставил один из древнейших представителей кальмаров-вампиров. Возраст окаменелостей оценили в 23-24 млн лет.

Подобные существа до сих пор обитают в таких океанах, как Атлантический, Индийский и Тихий. Эти головоногие моллюски являются уникальными животными, поскольку всю жизнь они в состоянии обитать на глубине до 1 километра. А название кальмары-вампиры они получили из-за того, что им для нормальной жизнедеятельности не требуется солнечный свет.

Источник: ria.ru



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