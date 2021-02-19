Мошенники рассылают письма от имени начальства
19.02.2021, 14:30,
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Новый вид мошенничества в Интернете появился на территории России.
Злоумышленники рассылают письма, присланные якобы от имени руководителей предприятий и организаций, в которых работают их жертвы. Отмечается очень большой процент пострадавших.
Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, 71% пользователей, получив по электронной почте письмо, подписанное своим начальником, без всяких предостережений открывают его.
Результат такого действия предугадать не трудно. На ваше устройство автоматически загрузится вредоносная программа. Ну а далее все, как обычно. Мошенник получает доступ к аккаунтам своей жертвы, управляет его устройством, получает свою финансовую выгоду или просто вредит, чтобы навредить.
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