 

Мошенники рассылают письма от имени начальства

19.02.2021, 14:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый вид мошенничества в Интернете появился на территории России.

Злоумышленники рассылают письма, присланные якобы от имени руководителей предприятий и организаций, в которых работают их жертвы. Отмечается очень большой процент пострадавших.

Как свидетельствуют результаты проведенных исследований, 71% пользователей, получив по электронной почте письмо, подписанное своим начальником, без всяких предостережений открывают его.

Результат такого действия предугадать не трудно. На ваше устройство автоматически загрузится вредоносная программа. Ну а далее все, как обычно. Мошенник получает доступ к аккаунтам своей жертвы, управляет его устройством, получает свою финансовую выгоду или просто вредит, чтобы навредить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / В Беларуси задержаны журналисты телеканала «Настоящее время»

08.01 / Нетаньяху: Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19

08.09 / Родственники Колесниковой написали заявление в милицию о ее исчезновении

01.09 / США корректируют свою политику в отношении Тайваня

09.07 / Москва опровергла домыслы о «причастности» руководства Чечни к убийству в Австрии

12.09 / Разработчики заявляют о малой мощности Xbox Series S

14.11 / Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

22.09 / Американский журналист российского происхождения умер в Турции

20.11 / «IT-куб» для школьников и молодежи открыли в Калининграде

29.08 / Times – второй срок Трампа станет настоящей угрозой для альянсов Америки и её отношений с другими странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска