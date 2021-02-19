Бактерии Anabaena смогут выжить на Марсе
19.02.2021, 14:30,
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Как оказалось, марсианская почва может стать плодородной, если ее хоть немного оросить водой. К такому выводу пришли ученые, которые вели поиски живых организмов, способных выжить в условиях Красной планеты.
Лабораторные исследования показали, что первыми такими организмами смогут стать цианобактерии Anabaena. Не исключено, что они создадут условия для развития и более сложных форм жизни.
Проблема создания экосистемы на Марсе очень важна, если человечество действительно захочет колонизировать эту планету. Ведь жить наша цивилизация способна только в окружении других существ, растений бактерий и т.д. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in Microbiology.
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