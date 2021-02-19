 

Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца

19.02.2021, 14:26, Новости дня
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Дочь британской супермодели Кейт Мосс, 18-летняя Лила Мосс, снялась для обложки японского глянцевого издания Vogue. Об этом она написала 19 февраля в Instagram, обнародовав фото обложки.

На снимке дочь Мосс запечатлена в мини-платье, созданном японским дизайнером Томо Коизуми вместе с итальянским брендом Эмилио Пуччи.

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Публикация от Lila Grace (@lilamoss)

Британская модель Кейт Мосс родила дочь Лилу в сентябре 2002 года. Отец Лилы – издатель Джефферсон Хэк. Пара рассталась, когда дочери исполнилось два года. 

В мае 2020 года дочь Мосс на своей странице в Instagram анонсировала выход нового номера американского журнала мод V Magazine со своим фото на обложке, а в октябре дебютировала на подиуме в качестве модели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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