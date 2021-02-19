 

В ООН назвали количество жертв войны на Донбассе

19.02.2021, 14:26, Новости дня
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В результате российской агрессии на Донбассе погибли больше 13 тыс. человек. Такие данные Управление верховного комиссара ООН по правам человека предоставило изданию “Радіо Свобода”.

В ООН отметили, что эти данные касаются отрезка времени с 14 апреля 2014-го по 31 января 2021 года. По подсчетам организации, за это время погибли 13 100–13 300 человек (среди них не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных группировок).

Также в этот период около 29 500–33 500 человек были ранены (7–9 тыс. гражданских лиц, 9700–10 700 украинских военных и 12 700–13 700 членов вооруженных группировок).

В процентном соотношении на гражданских лиц приходится 25-26% от общего количества лиц, погибших в связи с конфликтом. Такое же соотношение касается и людей, получивших ранения.

“Следует отметить, что это соотношение за годы существенно изменилось: с 33–34% в 2014 году (один погибший гражданский на двух погибших украинских солдат или членов вооруженных группировок), до 4–5% в 2019-2020 годах: одно гражданское лицо, погибшее в результате артиллерийских обстрелов, огня со стрелкового оружия и легких вооружений и инцидентов, связанных с минами на 20–22 украинских солдат или членов вооруженных группировок”, – сообщили в ООН.

Как отметили в ООН, в статистику смертей военных отнесли и случаи, не связанные непосредственно с военными действиями, в частности, в результате неосторожного обращения с оружием, дорожно-транспортных происшествий, болезней во время службы в зоне конфликта, убийств и самоубийств, составляющие около 30% от общего количества.

Также в организации сообщили, что в 2019–2020 годах до 40% смертей среди военных в зоне конфликта были вызваны болезнями, убийствами, самоубийствами, дорожно-транспортными происшествиями и другими причинами, не связанными с боевыми действиями. Они не включены в указанное соотношение.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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