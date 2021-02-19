 

Мнение: В тени «дела Навального»

19.02.2021, 14:16, Разное
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Бабушкинский суд Москвы, в котором завершается судилише над Навальным по «ветеранскому делу», оказывается, отправил в тюремную камеру известного криминального авторитета Жору Ивантеевского (по паспорту – Григорий Жаворонков). Но этот процесс прошел тихо-скромно, без прессы, без лишних глаз…. Более того,  мера пресечения Жоре была избрана еще 4 февраля, но информация об этом на сайте Бабушкинского суда появилась лишь 16 февраля.  Видимо, Навальный мешал…

В тот же день 4 февраля суд отправил в СИЗО не только Жору. Но и его подельников – Кожемякина и Титкова. Следствие считает Жору лидером Пушкинской ОПГ, Кожемякина – «смотрящим» по городу Мытищи, криминальным авторитетом по кличке Расписной. А Титкова — киллером ОПГ «Пушкинская».

Жаворонкову, Кожемякину и Титкову пока инкриминируется один эпизод — убийство в 2014 году бизнесмена Владислава Ёлчина и его водителя Игоря Чеснокова. Следствие уже предъявило им обвинение, считая Жаворонкова заказчиком, Кожемякина — организатором, а Титкова — одним из непосредственных исполнителей.

Но это не единственное преступление, в котором они подозреваются. Пушкинская ОПГ орудовала с середины 90-х. И не только в Подмосковье, держа в страхе Королев, Пушкино, Мытищи, Сергиев Посад, Ивантеевку, но и в других регионах России, к примеру, в Ярославской области (подробности можно прочитать здесь).

Но повторюсь, уголовное дело в отношении Жоры Ивантеевского и членов его банды, пока мало кому интересно. Потому что оно оказалось в тени «дела Навального»…

На снимках:
Георгий Жаворонков в «аквариуме» Бабушкинского суда
Убитый Владислав Елчин
Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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