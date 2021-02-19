 

В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку – 2»

19.02.2021, 14:12, Новости дня
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У немецкого города Засниц, которому из-за «Северного потока – 2» угрожают американские санкции, нет «плана Б» на случай провала переговоров с Вашингтоном, завил бургомистр города Франк Крахт.

«Я уверен, как бургомистр Засница для нашего города и нашего порта Засниц ГмбХ мне не нужен план «Б». Мы не сделали ничего плохого, работы, которые мы провели, подкреплены (законной) процедурой, и мы как город Засниц не нарушили никаких предписаний. Поэтому, с моей точки зрения, план «Б» не нужен», – сообщил Крахт, отвечая на вопрос РИА «Новости», готовит ли администрация города «план Б» на случай неудовлетворительных итогов стартовавших между США и Германией переговоров о санкциях в отношении проекта «Северный поток – 2».

Тем временем официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявил, что Берлин внимательно следит за «новостями из США» по вопросу о возможных санкциях против «Северного потока – 2».

«В отношении «Северного потока – 2» наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для Конгресса», – сказала Адебар.

Ранее сообщалось, что администрация президента США в пятницу представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.



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