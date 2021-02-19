ФАС предупредили о возможном росте цен на ряд продуктов

19.02.2021, 14:12, Новости дня

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Производители пищевой продукции предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном подорожании товаров из-за повышения стоимости упаковки на 10-15%, сообщил Руспродсоюз (РПС).

Полиэтилен с июня 2020 года вырос в цене на 25-30%, до 115 тыс. рублей за тонну. «В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15%», – цитирует письмо РПС РИА «Новости».

Зампред правления РПС Дмитрий Леонов уточнил, что на упаковку приходится порядка трети стоимости производства пищевой продукции, ее удорожание приводит к повышению цен.

«На наш взгляд, необходимо <…> убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене», – сказал Леонов.

Ранее Минсельхоз сообщил, что проводит работу с производителями для недопущения необоснованного повышения оптовой цены на мясо птицы и на яйца. В ведомстве заявили, что у них нет данных о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции.

До этого стало известно, что мясопереработчики из-за подорожания свинины и мяса курицы добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 10-15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски.