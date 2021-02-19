Зачем проскандалилась Инстасамка? – Личное мнение

19.02.2021, 14:10, Разное

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Для меня совершенно очевидно, что скандал Инстасамки с её визажистами изначально был режиссирован.

Даша наигранно быдлячит на обслуживающий персонал. Персонал молчит в тряпочку.



Фото: Соцсети

Казалось бы, кто тот идиот, что поверил в этот плохой капустник? Однако, есть такие.

В основном, это аудитория самой Дарьи Зотеевой, приехавшей к нам из Тобольска.

Та же «Лента» отмечает, что для привлечения интереса аудитории блогерша пользуется не только своим образом, но также эпатирует подставными ограблениями и авариями. Так, например, по её словам, в ночь с 21 на 22 июня (2019 года) её квартира была ограблена неизвестными, а в июле того же года она поделилась тем, что её молодой человек Олег Еропкин якобы попал в аварию.

Большинству пользователей показалось, что оба случая являются подставными и нацеленными на привлечение интереса к её персоне, так как «через неделю» (по её словам) у неё должен был выйти второй музыкальный альбом.

Дарья назвала это совпадением.

В середине сентября 2019 года попала в крупный скандал, связанный с множественными случаями обмана аудитории с её стороны. На фоне скандала 25 сентября 2019 года выпустила музыкальный сингл Моё имя Даша».

То есть, блогерка провоцирует скандалы перед выходом своих песен. В противном случае, кому были бы интересны вопли девушки?

Сначала девушка пытается отругать обслугу. Затем не хочет платить, сжигая деньги. Видео постановку можно посмотреть, хотя я и не советую это делать.

Всё это выглядит так, будто птушница обосновывает своим товаркам, почему именно ей должен достаться найденный за школой использованный презерватив.

Дарье Зотеевой что-то около 20 лет. Аудитория — примерно того же возраста, появившаяся на свет, когда их мамы только начали смотреть спектакль под названием Дом 2. Там тоже провинциалы из подворотни пытались играть и их «творчество» детишечки впитали с молоком матерей.

Я посмотрела видюшки с Инстасамкой. Это всё так наивно, что девушка и на самку-то не тянет — так, неблагополучный забитый подросток какой-то, пытающийся выжать из себя хоть что-то.

На персонал орать не умеет. Лицо некрасивое. Образования тоже нет. В общем, даже внимания не заслуживает.

Какие эмоции всё это вызвало у меня? Никаких. А у вас?

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