Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты

19.02.2021, 14:08, Разное

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В последнее время поставщики пластиковой упаковки все чаще предупреждают участников “Руспродсоюза” о росте цен на свою продукцию. Согласно новым прайс-листам, тара подорожала на 10-15%. Это связано с увеличением стоимости главного сырья – полиэтилена (+25-30% с июня 2020-го).

Заместитель Председателя правления “Руспродсоюза” Дмитрий Леонов напомнил, что упаковка очень влияет на цены – она составляет около 30% от стоимости в доле производства пищевой продукции. Чтобы тара подешевела, необходимо избавиться от таможенных пошлин и активизировать конкуренцию между российскими и зарубежными производителями, считает он.

Российский союз пекарей, в свою очередь, сообщил, что с конца 2020 года стоимость упаковки увеличилась на 70%. По данным “Сибур Холдинг”, цены на отечественных и международных рынках выросли из-за высокого спроса на полимеры.

Напомним, ранее консалтинговая компания FinExpertiza зафиксировала, что в январе этого года рост цен на продукты составил 7%, обогнав инфляцию. В основном, увеличение стоимости товаров наблюдалось в субъектах РФ с низким уровнем благосостояния граждан и высокой долей затрат домохозяйств на еду.