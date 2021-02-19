 

Карбалевич об ужесточении закона об экстремизме в Белоруссии: Своеволие силовиков будет легализовано

19.02.2021, 14:08, Разное
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По словам эксперта, главная новация законопроекта состоит в неограниченном применении понятия “экстремизм”. Теперь любую критику власти, будь то главы республики Александра Лукашенко или мелких чиновников, будут расценивать как экстремистскую деятельность.

Сюда также попадает нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Это значит, отметил Карбалевич, что каждый участник протестов становится потенциальным экстремистом. Пострадать могут и ЛГБТ-сообщества, так как экстремизмом будут считать любое действие против “уклада семейных отношений”.

“Логика властей вполне понятна”, – сказал политолог. Режим хочет выжить, и для этого пытается криминализировать общественно-политическую деятельность, которая не находится под контролем вертикали. Инакомыслие, публичное проявление недовольства властью будут серьезно караться.

Карбалевич добавил, что одна из задач руководства страны – запугать народ, заставить его бояться. Новый законопроект должен фактически развязать руки силовикам. Их своеволие будет легализовано. “Теперь они будут совершать репрессии якобы на законном основании”, – цитирует эксперта Ex-press.by.

Напомним, в начале августа крупные города Белоруссии охватили протесты. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки человек. Президент Александр Лукашенко позднее оправдал действия омоновцев, отметив, что они “защищали страну от блицкрига”.



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